28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Sport

Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

By admin

Ka përfunduar afati kalimtar në basketbollin e Kosovës për meshkuj dhe femra, duke sjellë shumë lëvizje dhe përforcime në të gjitha nivelet e garës.

Klubet e Superligës, ashtu si edhe ato të Superligës së Femrave, kanë bërë afrime të rëndësishme, duke treguar qartë ambiciet për sezonin e ri që pritet të jetë i zjarrtë dhe plot duele interesante që nga xhiroja e parë deri te fundi i kampionatit, raporton PrizrenPress.

ProCredit Superliga – Meshkujt

Peja: Flatten Tyrone, Morris Dequan, Green Tajh Nugace, Edwards Cesare Moray, Edward Beqiri, Malcom Armstead, Musab Mala, Elon Hasanaj, Olti Salabegolli, Drin Ademaj, Sokol Nila

Trepça: Payne Ja Cori Coselle, Jones Shawn Arthur, Amzil Mustapha, Cedric Cezell Russell Jr, Burim Zekiqi Grapeland, Brown Chad Teron

Sigal Prishtina: Don Polloshka, Arian Azemi, Dion Haxhosaj, Valmir Kakruki, Burns D’Ongeliq, Kramer Kelby John, Autrey Lamb E, Bailey Adrio Ramone, Liri Zeneli

Golden Eagle Ylli: Erjon Kastrati

Bashkimi: Bailey Kenyatta, Lake Sylvester, Anderson Shakeel, Cousins De Vonte, Veton Gjeqaj, Bickerstaff II Timothy Lee, Jan Palokaj

Vëllaznimi: Dren Dedushaj, Jon Ismajli, Samir Zekiqi, Ron Dahsyla, Jacob Young, Seth Pinkey, Ziggy Reid, Jaylani Darden

Grapland: Visar Ejupi, Eliot Peci, Isiah Umipig, Philbert Weekes, Kentrell Pullian, Ernest Ross, Adis Gashi, Fisnik Rugova

Bora: Olsi Kurtaj, Amin Hot, Rron Ukaj, Halim Lebovci, Renat Sylejmani, Ylli Pllana

Superliga – Femrat

Bashkimi: Merisa Bilalli, Vesa Krasniqi

Prishtina: Agnesa Rahmani, Viola Tanushi, Olsa Tahiri

Penza: Arba Hashani, Saranda Daci, Vanesa Bojku, Gresa Berisha

United Basketball: Viola Syla

Peja 03: Arbnore Perquku, Diedona Halitaj, Adrienne Godbold, Blerta Mehana, Etna Rexhepi, Enisa Kamerolli, Russell Rae, Lawrence Monae, Brown Murray, Wembanyama Eve Yema

Junior 06: Izumi Mone, Carter Lauren Nicole  Jones Shaniya Jazelle, Olta Zymberi, Rina Hoda, Festa Bicurri

Liga e Parë – Meshkujt

Istogu: Isaac Keshawn Johnson, Rinol Gashi, Hadis Durguti, Elon Hasanaj, Olti Sallabegolli, Orges Shatri

Drita: Qendrim Demi, Laurant Ibrahimi, Euron Maliqi, Berkant Shaqiri

Proton Cable Prizreni: Rron Dahsyla, Eden Cingu, Hajriz Haziri

KEKU: Mal Syla, Dren Kastrati, Diar Canhasi

New Basket: Albion Imeri, Eljon Reka, Trim Isniqi, Jakub Demalijaj, Valdrin Ajeti, Arber Sinani, Ismail Voca, Andi Koqinaj, Arion Balluku, Adis Gashi, Altin Gashi

Kerasan: Yll Nuredini, Yll Kastrati

Kosovari: Ergin Grosha, Ergin Abazxhik, Dion Hoti, Lind Halili, Mirlind Zekaj

Gjakova: Meriton Gashi, Zejd Gashi, Eris Zenelaj, Klit Xheravina, Ambri Bedra

Liga e Dytë

Vushtrria: Besnik Azemi

Kaçaniku: Diar Canhasi

Llapi: Erjon Reka, Dion Sinani, Ensar Berisha

/PrizrenPress.com/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren
Next article
Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

Më Shumë

Kulture

Kërkimi

Enver Sulaj  Si në romane vrapova pas flokut të saj Buza shkrumb më mbeti në sy Si flaka mbi çatinë e djegur. M'u errësuan të gjitha rrugët Të gjitha...
Fokus

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në Suharekë, pasi i njëjti ka shtënë ne armë zjarri pas një mosmarrëveshje që...

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare regjisori i shquar, Dhimitër Anagnosti

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne