Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

Prizreni vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në këtë afat kalimtar.
Klubi prizrenas ka paralajmëruar katër transferime të reja, të cilat priten të jenë ndër më të bujshmet e merkatos.
“FC Prizreni nuk ndalet! Në vazhdimësi të merkatos, klubi ynë do të prezantojë edhe 4 super transferime, të cilat pritet të jenë goditje të mëdha për skuadrën tonë në rrugëtimin drejt synimeve të klubit. Qëndroni me ne, surprizat më të mëdha ende nuk kanë ardhur!”, thuhet në njoftimin e klubit.
Me këto lëvizje, Prizreni synon të forcojë ndjeshëm skuadrën dhe të hyjë më i fuqishëm në garat e sezonit të ri./PrizrenPress.com
