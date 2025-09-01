28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Sport

Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

By admin

Prizreni vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në këtë afat kalimtar.

Klubi prizrenas ka paralajmëruar katër transferime të reja, të cilat priten të jenë ndër më të bujshmet e merkatos.

“FC Prizreni nuk ndalet! Në vazhdimësi të merkatos, klubi ynë do të prezantojë edhe 4 super transferime, të cilat pritet të jenë goditje të mëdha për skuadrën tonë në rrugëtimin drejt synimeve të klubit. Qëndroni me ne, surprizat më të mëdha ende nuk kanë ardhur!”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me këto lëvizje, Prizreni synon të forcojë ndjeshëm skuadrën dhe të hyjë më i fuqishëm në garat e sezonit të ri./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta
Next article
Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Më Shumë

Lajme

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Vaksina universale stimilon sistemin imunitar për të shkatërruar çdo tumor, duke hapur mundësi të reja në trajtimin e kancerit Shkencëtarët kanë arritur një përparim të...
Lajme

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, para seancës se Kuvendit të Kosovës ku pritet përmbyllja e konstituimit, ka folur edhe për kryetarin e...

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne