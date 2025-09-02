28.2 C
Këngëtari Hamez Llapqeva intervistohet si i dyshuar pas të shtënave në ahengun në Prizren

Këngëtari i njohur Hamez Llapqeva është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për veprën penale “Moslajmërim i veprës penale”.

Përveç tij, në polici janë shoqëruar edhe disa anëtarë të familjes Paluca, të cilët shihen në videon e publikuar ekskluzivisht nga Sinjali duke shtënë me armë gjatë ahengut.

Hetimet për rastin po zhvillohen nën udhëheqjen e Prokurorit të Shtetit, ndërsa policia ka konfiskuar armët dhe është duke vazhduar procedurat ligjore ndaj të përfshirëve.

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës
Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

