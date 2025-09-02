Këngëtari Hamez Llapqeva intervistohet si i dyshuar pas të shtënave në ahengun në Prizren

Këngëtari i njohur Hamez Llapqeva është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për veprën penale “Moslajmërim i veprës penale”.
Përveç tij, në polici janë shoqëruar edhe disa anëtarë të familjes Paluca, të cilët shihen në videon e publikuar ekskluzivisht nga Sinjali duke shtënë me armë gjatë ahengut.
Hetimet për rastin po zhvillohen nën udhëheqjen e Prokurorit të Shtetit, ndërsa policia ka konfiskuar armët dhe është duke vazhduar procedurat ligjore ndaj të përfshirëve.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren