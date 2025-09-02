31.3 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Këngëtari Hamez Llapqeva intervistohet si i dyshuar pas të shtënave në ahengun në Prizren

By admin

Këngëtari i njohur Hamez Llapqeva është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për veprën penale “Moslajmërim i veprës penale”.

Përveç tij, në polici janë shoqëruar edhe disa anëtarë të familjes Paluca, të cilët shihen në videon e publikuar ekskluzivisht nga Sinjali duke shtënë me armë gjatë ahengut.

Hetimet për rastin po zhvillohen nën udhëheqjen e Prokurorit të Shtetit, ndërsa policia ka konfiskuar armët dhe është duke vazhduar procedurat ligjore ndaj të përfshirëve.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës
Next article
Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Më Shumë

Lajme

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se sot, më 28 gusht 2025, duke filluar nga ora 10:00, do të mbahet Provimi...
Fokus

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Drejtoresha e Arsimit në Prizren,Luljeta Veselaj - Gutaj, ka njoftuar se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të siguruar një fillim të...

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

Çfarë po ndodh me Gjestin?

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne