Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2366 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 19 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar

Policia e Kosovës ka arrestuar 14 persona teksa 12 janë dërguar në mbajtje.

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona
Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Kulture

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

Premiera e shumëpritur e filmit “Dielli në Errësirën e Kosovës” u mbajt mbrëmë në qytetin e Prizrenit, në kinemanë ‘DokuKino’, ku morën pjesë aktorët...
Fokus

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Një 32-vjeçar nga Kosova është vënë në pranga nga Policia Kufitare në pikën e kalimit kufitar në Morinë, pasi u kap në flagrancë duke...

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Abrashi premton mbështetje për KB ‘Bashkimi’: Prizreni e meriton një kampion në basketboll

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Sot fillon viti i ri shkollor

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

