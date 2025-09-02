Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2366 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 19 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar
Policia e Kosovës ka arrestuar 14 persona teksa 12 janë dërguar në mbajtje.
