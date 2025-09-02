31.3 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

By admin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mushtisht të Suharekës, ku një punëtor ka humbur jetën në rrethana të dyshimta gjatë orarit të punës.

Viktima, një mashkull kosovar rreth 35 vjeç është dërguar pa shenja jete në emergjencën e Suharekës.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh ka konfirmuar se rasti ka ndodhur rreth orës 14:30 dhe se viktima ka pësuar lëndime trupore në rrethana ende të paqarta.

Të gjitha njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes për hetime.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, dy persona meshkuj kosovarë  janë arrestuar nën dyshimin për veprat penale “Asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse” dhe “Rrezikim i sigurisë në vendin e punës”.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Pas intervistimit, të dyshuarit janë dërguar në ndalim policor, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Hetimet janë në vazhdim dhe autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqet e sakta të ngjarjes tragjike. /

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Këngëtari Hamez Llapqeva intervistohet si i dyshuar pas të shtënave në ahengun në Prizren
Next article
Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Më Shumë

Lajme

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

81 aksidente trafiku u regjistruan gjatë ditës së shtunë në Kosovë. Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, 36 aksidente u shënuan me persona të...
Lajme

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

(Përditësuar, 12:30) Deputeti Nenad Rashiq nuk ka marrë votat e mjaftueshme për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga komuniteti serb as në përpjekjen e...

Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Nis shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër–Kosovë

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne