Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mushtisht të Suharekës, ku një punëtor ka humbur jetën në rrethana të dyshimta gjatë orarit të punës.
Viktima, një mashkull kosovar rreth 35 vjeç është dërguar pa shenja jete në emergjencën e Suharekës.
Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh ka konfirmuar se rasti ka ndodhur rreth orës 14:30 dhe se viktima ka pësuar lëndime trupore në rrethana ende të paqarta.
Të gjitha njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes për hetime.
Pas intervistimit, të dyshuarit janë dërguar në ndalim policor, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Hetimet janë në vazhdim dhe autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqet e sakta të ngjarjes tragjike. /
