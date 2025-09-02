31.3 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
Lajme

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

By admin

Gjykata e Apelit të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë, ka rrëzuar kërkesën e fundit të Isni Kilajt kundër masës së paraburgimit.

Vendimi është marrë më 1 shtator 2025 nga gjyqtarja Michele Picard, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ky është apelimi i katërt i Kilajt kundër masës së paraburgimit dhe ngjashëm si të tri vendimet paraprake, edhe kësaj radhe u vendos që kërkesa e tij të rrëzohet në tërësi.

Apeli ka konstatuar se vendimi i gjyqtares së procedurës paraprake, Marjorie Masselot, për rrezikun e pengimit të procedurave dhe kryerjes së krimeve të mëtejshme, është i bazuar në prova të mjaftueshme dhe të arsyeshme.

Sipas Apelit, nuk ka ndonjë tregues se gjyqtarja ka bërë ndonjë gabim të dukshëm faktik lidhur me këtë pjesë.

Po ashtu, Apeli në vendim ka theksuar se gjyqtarja e procedurës paraprake ka shqyrtuar periudhën e kaluar në paraburgim, duke e balancuar me seriozitetin e akuzave dhe rreziqevet e identifikuara.

Si rrjedhojë, Apeli i Speciales ka qëndruar në linjë me vendimin e gjyqtares së procedurës paraprake se paraburgimi nuk është masë e rëndë dhe mbetet masë e nevojshme.

Sipas Apelit, janë marrë parasysh të gjitha masat alternative të propozuara nga mbrojtja, derisa gjyqtarja e procedurës paraprake ka shpjeguar qartë se pse ato nuk janë të mjaftueshme për të adresuar rreziqet përkatëse.

Apeli thekson se ky vlerësim është në përputhje me jursprudencën e mëparshme dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

“Si rrjedhojë, Dhoma e Apelit konkludon se Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka gabuar në vlerësimin e saj dhe se vazhdimi i paraburgimit për z. Kilaj është i justifikuar”, thuhet në vendim.

Pra, kërkesa e Kilajt u rrëzua në tërësi si dhe u konfirmua vendimi i gjyqtares së procedurës paraprake për vazhdimin e paraburgimit. Veç kësaj, u tha se vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi menjëherë.

Kilaj kishte argumentuar se gjyqtarja e procedurës paraprake kishte përdorur një metodologji të gabuar për vlerësimin e rrethanave që i paraprijnë paraburgimit duke cenuar të drejtën për liri.

Veç kësaj, Kilaj pretendon se gjyqtarja e procedurës paraprake Marjorie Masselot vazhdimisht ka përsëritur gjetjet e mëparshme të vendimeve të saj dhe se duhet të bëhet gjithmonë vlerësim i ri.

Ndërsa, Prokuroria ka thënë se Kilajt i është respektuar e drejta për liri dhe se gjyqtarja e procedurës paraprake ka vendosur drejt.

Ndryshe, lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Isni Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektin e paraburgimit në DhSK, më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe fletarrestimeve të lëshuara nga Haga.

Ndërsa, Thaçit i është dorëzuar fletarrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të DhSK-së.

Kurse, Hajredin Kuçit i është dorëzuar aktakuza e konfirmuar dhe fletëthirrja për t’u paraqitur para gjykatëses së procedurës paraprake për paraqitjen e parë, e cila u mbajt 9 dhjetor.

Sipas aktakuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta me grupet; Grupi Fazliu (Fadil Fazliu dhe Fahri Fazliu), Grupin Smakaj (Bashkim Smakaj, Blerim Shala dhe Artan Behrami) si dhe Grupin Kilaj (Isni Kilaj dhe Vllaznim Kryeziu), kanë ndjekur një model të sjelljes për të penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.

Në aktakuzë thuhet se Thaçi ka udhëhequr dhe marrë pjesë në këto përpjekje përmes vizitave të tij në objektet e paraburgimit gjatë kohës sa ishte i paraburgosur në kuadër të gjykimit të tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Aty thuhet se anëtarët e Grupit Fazliu, Grupit Smakaj dhe Grupit Kilaj u koordinuan për të ndikuar në dëshmitarët e ZPS-së gjatë vizitave jo të priveligjuara të datave 2 korrik, 9 shtator dhe 6 tetor 2023.

Si rrjedhojë, ndaj Thaçit rëndojnë tri akuza për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, tri për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës.

Ndërsa, Kilaj, Smakaj dhe Fazliu akuzohen për tentativë të pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare dhe mosbindje ndaj gjykatës. Kurse, Kuçi i ka dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës.

