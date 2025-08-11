35.5 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
LajmeSiguri

Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren njofton se gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit janë ndaluar tre persona të dyshuar, si dhe është parashtruar një kërkesë për caktimin e arrestit shtëpiak kundër një personi.

Po ashtu, nga kjo prokurori janë ngritur dy  aktakuza kundër dy personave për vepra të ndryshme penale, raporton PrizrenPress.

“Në 24 orët e fundit, me urdhër të prokurorit, janë ndaluar tre persona të dyshuar, është parashtruar një kërkesë për caktim të arrestit shtëpiak kundër një personi, ndërsa janë ngritur dy aktakuza kundër dy personave për vepra të ndryshme penale”, bëhet e ditur nga Prokurori i Shtetit./PrizrenPress.com

Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks
Mosmarrëveshja për kanalizim në Malishevë përfundon me të shtëna

