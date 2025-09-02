23.7 C
Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Komuna e Malishevës, në bashkëpunim me programin Integra (GIZ), ka nënshkruar marrëveshje me 11 biznese të reja, të cilat do të përfitojnë mbështetje financiare dhe zhvillimore, raporton PrizrenPress.

“Projektet StartUp për bizneset e reja janë pjesë e programit tonë qeverisës, i cili do të vazhdojë të përkrahet nga komuna, me qëllim të zhvillimit të bizneseve dhe rritjes së punësimit”, tha kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, gjatë ceremonisë së nënshkrimit.

Kastrati falënderoi zyrtarët e programit Integra për bashkëpunimin dhe bashkëfinancimin e këtij projekti zhvillimor dhe u uroi përfituesve suksese në zhvillimin e bizneseve të tyre të reja./PrizrenPress.com

