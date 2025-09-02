Lamtumirë mjeshtër!

Në hollin e Teatrit të Operas dhe Baletit në Tiranë u zhvilluan sot homazhet për mjeshtrin e madh të kinematografisë shqiptare, Dhimitër Anagnosti.
Që prej orës 10:00, aktorë, kolegë të skenës dhe ekranit, figura të politikës, si dhe shumë dashamirës të artit i dhanë lamtumirën e fundit regjisorin të shquar.
Anagnosti do të prehet në Vuno të Himarës, sipas amanetit të lënë prej tij.
Në nder të tij, qeveria shpalli 2 shtatorin ditë zie kombëtare.
Flamuri kombëtar u ul në gjysmë shtizë në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, në shenjë respekti për artistin që la pas një trashëgimi të pasur në kinematografinë shqiptare./dritare.net
