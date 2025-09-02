23.7 C
Alltan Gjinaj nga Hasi financoi shkollimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan

Historia e shqiptarëve është e mbushur me shembuj të njerëzve që, edhe pse larg atdheut, kanë dhënë kontribute të mëdha për vendet ku jetuan dhe punuan. Nga Stambolli në Shkup, nga Bukureshti në Nju Jork, shqiptarët kanë lënë gjurmë në kulturë, arsim, politikë dhe mbi të gjitha në humanizëm.

Kështu ndodhi edhe në Turqi, ku një shqiptar nga Hasi, me emrin Alltan Gjinaj, u bë mbështetës i heshtur i shumë familjeve dhe individëve, mes tyre edhe i presidentit aktual të Turqisë, Rexhep Taip Erdogan.

Alltan Gjinaj ishte djali i Halim Ibrahim Gjinajt dhe nipi i mësuesit e atdhetarit të njohur, Bedri Gjinaj. Familja Gjinaj, pas shpërnguljes nga Gjinaj i Hasit në pjesën e dytë të shekullit XIX, u mor me zanatin e bukëpjekësit në vise të ndryshme të Ballkanit, për t’u vendosur përfundimisht në Mitrovicë.

Në vitin 1928, Halimi, vëllai i Bedri Gjinajt, vendosi të emigronte në Turqi për të mos u rekrutuar në ushtrinë e Mbretërisë Jugosllave. Atje krijoi familje, por ndërroi jetë i ri, duke lënë pas dy djem: Alltanin dhe Ballkanin.

Djali i madh, Alltan Gjinaj, u shqua për punën, altruizmin dhe bujarinë e tij. Përveç se financoi shkollimin e Erdoganit, ai ndihmoi me zemërgjerësi edhe shumë familje të tjera në nevojë.

Alltan Gjinaj ndërroi jetë në maj të vitit 2014. Në varrimin e tij mori pjesë edhe kryeministri i atëhershëm dhe tash presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan – një dëshmi e qartë e respektit që gëzonte shqiptari nga Hasi.

Këto të dhëna gjenden në librin e Fazli H. Hajrizit, “Bedri Gjinaj – Mësues dhe atdhetar i shquar”. Botoi SHB “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2014

Kosova në rrezik
Liria e Prizrenit huazon Ajdinin

