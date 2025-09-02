23.7 C
Liria e Prizrenit huazon Ajdinin

Mbrojtësi i talentuar, Ardi Ajdini, është transferimi më i ri i Lirisë, raporton PrizrenPress. Futbollisti i është bashkuar klubit prizrenas në formë huazimi nga  Prishtina.

Ajdini, që ka qenë pjesë e përfaqësueses U21 të Kosovës, pritet të forcojë repartin defensiv të bardhezinjve dhe të sjellë energji të re në skuadër.

“Ardi Ajdini i bashkohet FC Liria në formë huazimi nga FC Prishtina. Mbrojtësi i talentuar, i cili ka përfaqësuar edhe Kosovën U21, sjell përvojë dhe energji të re në repartin defensiv”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com

