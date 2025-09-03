Ndryshon orari i reduktimeve të ujit në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në Prizren ka njoftuar se, për shkak të rënies së nivelit të burimeve ujore dhe punimeve që janë duke u realizuar, është e detyruar të zbatojë reduktime të përkohshme në furnizimin me ujë të pijshëm.
“Ky veprim ndërmerret me qëllim të sigurimit të një furnizimi të drejtë dhe të barabartë për të gjithë konsumatorët”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton PrizrenPress.
Sipas orarit të publikuar, reduktimet do të bëhen si vijon: Lagja Arbana: 08:00 – 16:00; Lagja Ortakoll: 16:00 – 21:00 dhe 06:00 – 09:00; se dhe Lagja Bajram Curri: 21:00 – 06:00.
Nga kompania bëhet e ditur se projekti për rehabilitimin e burimeve ujore është duke u realizuar me synim rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e furnizimit me ujë.
“Projekti parashikohet të përfundojë deri në fillim të javës së ardhshme. Reduktimet janë të përkohshme dhe do të mbeten në fuqi deri në përfundimin e punimeve, ku pritet edhe stabilizimi i situatës së furnizimit”, thuhet më tej në njoftim./PrizrenPress.com
