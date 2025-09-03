Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

Në ambientet e shkollës fillore “Motrat Qiriazi” në Prizren, prindër dhe nxënës të komuniteteve turk dhe boshnjak shprehën pakënaqësi për mungesën e përfaqësuesve të shtëpive botuese, të cilët kishin paralajmëruar se do të shpërndanin tekstet shkollore në gjuhët përkatëse.
Sipas njoftimit të dërguar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), shpërndarja e librave duhej të bëhej më 3 shtator, nga ora 09:00 deri në 16:00, me një zbritje prej 15%. Megjithatë, në shkollën “Motrat Qiriazi” nuk u paraqit asnjë përfaqësues nga shtëpitë botuese, duke zhgënjyer pritjet e komunitetit.
“Sot i jam drejtuar edhe drejtoreshës së arsimit parauniversitar në ministri, por ende nuk kam marrë përgjigje. Kjo është vazhdimësi e eksperimentimit disavjeçar me furnizimin e teksteve,” tha Luljeta Veselaj-Gutaj, drejtoreshë komunale e Arsimit në Prizren.
Drejtori i shkollës “Motrat Qiriazi”, Ekrem Bajraktari, konfirmoi se ishin njoftuar për shpërndarjen e librave pikërisht për këtë ditë. “Ne ishim përgatitur që nxënësit të merrnin librat sot, por situata ka rezultuar ndryshe nga sa ishte premtuar,” u shpreh ai.
Në vendngjarje ishin të pranishëm edhe përfaqësues të subjekteve politike të komunitetit boshnjak, Sead Arifi nga Vakat dhe Duda Balje nga SDU, të cilët shprehën pakënaqësinë e tyre për këtë situatë.
Ende nuk dihet se kur do të realizohet shpërndarja e librave, ndërsa mbetet shqetësimi se nxënësit e komuniteteve turk dhe boshnjak mund të hyjnë në vitin shkollor 2025–2026 pa tekstet e nevojshme./TV Prizreni/
