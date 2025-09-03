19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

By admin

Në ambientet e shkollës fillore “Motrat Qiriazi” në Prizren, prindër dhe nxënës të komuniteteve turk dhe boshnjak shprehën pakënaqësi për mungesën e përfaqësuesve të shtëpive botuese, të cilët kishin paralajmëruar se do të shpërndanin tekstet shkollore në gjuhët përkatëse.

Sipas njoftimit të dërguar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), shpërndarja e librave duhej të bëhej më 3 shtator, nga ora 09:00 deri në 16:00, me një zbritje prej 15%. Megjithatë, në shkollën “Motrat Qiriazi” nuk u paraqit asnjë përfaqësues nga shtëpitë botuese, duke zhgënjyer pritjet e komunitetit.

“Sot i jam drejtuar edhe drejtoreshës së arsimit parauniversitar në ministri, por ende nuk kam marrë përgjigje. Kjo është vazhdimësi e eksperimentimit disavjeçar me furnizimin e teksteve,” tha Luljeta Veselaj-Gutaj, drejtoreshë komunale e Arsimit në Prizren.

Drejtori i shkollës “Motrat Qiriazi”, Ekrem Bajraktari, konfirmoi se ishin njoftuar për shpërndarjen e librave pikërisht për këtë ditë. “Ne ishim përgatitur që nxënësit të merrnin librat sot, por situata ka rezultuar ndryshe nga sa ishte premtuar,” u shpreh ai.

Në vendngjarje ishin të pranishëm edhe përfaqësues të subjekteve politike të komunitetit boshnjak, Sead Arifi nga Vakat dhe Duda Balje nga SDU, të cilët shprehën pakënaqësinë e tyre për këtë situatë.

Ende nuk dihet se kur do të realizohet shpërndarja e librave, ndërsa mbetet shqetësimi se nxënësit e komuniteteve turk dhe boshnjak mund të hyjnë në vitin shkollor 2025–2026 pa tekstet e nevojshme./TV Prizreni/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026
Next article
Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

Më Shumë

Fokus

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Thatësira që zgjati me javë të tëra në Kosovë dhe rajon ka bërë që Liqeni i Vërmicës të thahet dhe në shtratin e tij...
Lajme

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Ish-komandanti i UÇK-së, Zafir Berisha, ka rikujtuar sot 27-vjetorin e Betejës së Vërrit të Prizrenit, një nga betejat më të ashpra të 1 shtatorit...

Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Kërkimi

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Era e tokës

Çfarë po ndodh me Gjestin?

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne