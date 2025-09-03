19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur mesditën e së mërkurës në fshatin Duhël të Suharekës.

Sipas pamjeve të publikuara nga Klan Kosova një veturë shihet e rrokullisur, dyshohet si pasojë e kushteve atmosferike me shi.

Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar nga ky aksident.

Pakënaqësi në shkollën "Motrat Qiriazi" në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak
Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

