Uji është i pijshëm në Prizren

By admin

Pas turbullirave të shkaktuara nga reshjet e shiut në burimet ujore, furnizimi me ujë të pijshëm në Prizren është rikthyer në normalitet.

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjendja tashmë është stabilizuar dhe se qytetarët mund ta përdorin ujin pa asnjë shqetësim.

“Pas eliminimit të turbullirave të paraqitura, furnizimi me ujë të pijshëm është normalizuar dhe uji është i sigurt për konsum”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Autoritetet e ujësjellësit u kanë bërë thirrje konsumatorëve që të vazhdojnë përdorimin e ujit me besim, duke siguruar se monitorimi i burimeve ujore do të vazhdojë për të garantuar cilësinë.

