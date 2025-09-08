27.4 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e rrugës përskaj Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare së re, në ambientet e ish-kampit të KFOR-it (Innovation and Training Park – ITP), janë drejt përfundimit.

“Drejt përfundimit punimet për ndërtimin e rrugës përskaj QKMF-së së re, në ambientet e ish kampit të KFOR-it (Innovation and Training Park – ITP) në Prizren – një aks i rëndësishëm rrugor që lidh lagjet”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri
Hardh Fest 2025 mbyllet me sukses, Rahoveci kryeqendra e festës së rrushit

