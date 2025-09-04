Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren pritet të shndërrohet në një arenë moderne sipas standardeve të UEFA-së. Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani, ka bërë të ditur se procedurat janë në fazën përfundimtare dhe së shpejti do të nënshkruhet kontrata për realizimin e projektit, raporton PrizrenPress.
Ky projekt kap vlerën prej 13 milionë eurosh dhe parasheh modernizimin e plotë të stadiumit aktual, duke përfshirë rritjen e kapacitetit në 7,750 ulëse.
“Së shpejti, edhe Prizreni do të ketë një stadium që i përgjigjet nevojave të futbollit modern. Ky projekt nuk gëzon vetëm klubin me shumë traditë, FC Liria, por gjithë komunitetin sportiv dhe tifozët e qytetit”, deklaroi Osmani./ PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren