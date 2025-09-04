23.6 C
Prizren
Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren pritet të shndërrohet në një arenë moderne sipas standardeve të UEFA-së. Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani, ka bërë të ditur se procedurat janë në fazën përfundimtare dhe së shpejti do të nënshkruhet kontrata për realizimin e projektit, raporton PrizrenPress.

Ky projekt kap vlerën prej 13 milionë eurosh dhe parasheh modernizimin e plotë të stadiumit aktual, duke përfshirë rritjen e kapacitetit në 7,750 ulëse.

“Së shpejti, edhe Prizreni do të ketë një stadium që i përgjigjet nevojave të futbollit modern. Ky projekt nuk gëzon vetëm klubin me shumë traditë, FC Liria, por gjithë komunitetin sportiv dhe tifozët e qytetit”, deklaroi Osmani./ PrizrenPress.com

