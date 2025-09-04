20.7 C
Prizren
E enjte, 4 Shtator, 2025
Lajme

Ndërtimi i ujësjellësit kryesor për 15 fshatra dhe Dragashin drejt përfundimit

By admin

Komuna e Dragashit ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e ujësjellësit kryesor, që do të furnizojë me ujë të pijshëm 15 fshatra dhe qytetin e Dragashit, janë drejt përfundimit.

Në këtë kuadër, sot është vizituar fshati Rapçë, i cili prej vitesh është përballur me mungesë të ujit të pijshëm, problem që ka prekur edhe shkollën dhe Qendrën e Mjekësisë Familjare, raporton PrizrenPress.

“Në ditët në vijim, uji do të arrijë edhe në bazene, në fshatrat Rapçë dhe Kërstec. Ky nuk është fundi, por fillimi i punës së mëtejshme që planifikojmë të bëjmë në Rapçë. Rindërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe ndërtimi i bazenit të ujit që planifikojmë të ndërtojmë në të ardhmen janë të nevojshme në mënyrë që të gjithë banorët të kenë një furnizim të përhershëm me ujë të pijshëm”, thuhet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, gjatë vizitës është inspektuar edhe një segment i sistemit qendror të kanalizimit, i cili është i dëmtuar dhe pritet të riparohet në periudhën e ardhshme.

“Shëndeti dhe siguria e qytetarëve tanë është prioriteti ynë”, thekson më tej njoftimi./PrizrenPress.com

