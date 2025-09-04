20.7 C
Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Zëvendësshefja e shtabit zgjedhor të Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, Dafina Alishani, ka deklaruar se subjekti politik që ajo përfaqëson është plotësisht i mobilizuar për zgjedhjet komunale të 12 tetorit, me objektiv të qartë: fitoren dhe vazhdimin e qeverisjes në komunën e Prizrenit.

Sipas saj, LVV ka përmbyllur të gjitha përgatitjet e nevojshme për një fushatë të suksesshme, duke përfshirë listën e kandidatëve për Kuvendin Komunal, kandidatin për kryetar të komunës dhe një program të detajuar që adreson nevojat e qytetarëve.

Ajo tregon se fushata do të fokusohet në transparencë, zhvillim të qëndrueshëm, përmirësim të shërbimeve publike dhe përfshirje aktive të komunitetit.

“Jemi të përgatitur dhe të vendosur për të fituar. Besimi i qytetarëve në vizionin tonë është motivimi kryesor për të vazhduar punën në shërbim të Prizrenit”, tha  Alishani për TV Prizrenin.

Të dielën, LVV do të prezantojë zyrtarisht 45 kandidatët që synojnë ulëse në Kuvendin Komunal të Prizrenit.

Me numrin 105 në fletëvotim, LVV hyn në garën zgjedhore të 12 tetorit me synimin për të rikthyer qeverisjen në Prizren.

