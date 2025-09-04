20.7 C
Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit

By admin

Në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor të këtij viti, Etrit Hoti kandidon për Kuvendin Komunal të Rahovecit, si pjesë e listës zgjedhore të Lëvizjes Vetëvendosje, ku mban numrin 2.

Hoti ka shprehur përkushtimin e tij për të kontribuar në zhvillimin e komunës dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve të Rahovecit.

Ai kërkon mbështetjen e qytetarëve në këto zgjedhje, duke theksuar vlerat dhe idealet që përfaqëson.

“Do të punoj me përkushtim për mirëqenie më të mirë për çdo qytetar të Rahovecit, si dhe do të qëndroj besnik ndaj idealit tonë të përbashkët, të trashëguar nga heronjtë dhe dëshmorët tanë”, premton Hoti.

KLIKO VIDEON E HOTIT: https://www.facebook.com/etrit.hoti/videos/24774757032158472

