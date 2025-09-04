17.9 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
Sport

Bashkimi nis përgatitjet me fitore ndaj Podgoricës

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka zhvilluar ndeshjen e parë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri, ku ka arritur të fitojë ndaj skuadrës malazeze Podgorica me rezultat 67-75.

Nga klubi prizrenas është bërë e ditur se ky ishte testi i parë për ekipin, ku lojtarët treguan angazhim dhe energji në parket, raporton PrizrenPress.

Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit
KB Rahoveci ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

