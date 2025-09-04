17.9 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
KB Rahoveci ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

Klubi i basketbollit nga Rahoveci ka vendosur të ndryshojë emrin, duke u identifikuar nga tani me emërtimin e ri “KB Rahoveci 029”. Vendimi u mor në mbledhjen e fundit të klubit, ku shumica e anëtarëve votuan pro këtij ndryshimi, raporton PrizrenPress.

Nga drejtuesit e klubit është theksuar se ky hap synon të forcojë identitetin e ekipit dhe të rrisë përfaqësimin dinjitoz, si në qytetin e Rahovecit, ashtu edhe në arenën e basketbollit kosovar.

“Ky hap është ndërmarrë me qëllim që të kemi një përfaqësim sa më dinjitoz dhe identitet të qartë, si brenda qytetit tonë ashtu edhe në arenën e basketbollit kosovar”, thuhet në njoftimin e klubit.

Në fund, klubi ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të tifozëve dhe përkrahësve, duke i ftuar ata të vazhdojnë të jenë pjesë e rrugëtimit të ri me emrin “KB Rahoveci 029”./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

