Drini i Bardhë prezanton fanellat e reja për sezonin 2025/26

Drini i Bardhë nga Hasi ka prezantuar sot fanellat zyrtare për sezonin e ri 2025/2026. Fanellat mbajnë ngjyrat tradicionale bardh e blu, duke sjellë një dizajn modern dhe atraktiv për skuadrën dhe tifozët.
Sipas njoftimit, këto fanella janë realizuar falë mbështetjes së vazhdueshme të Kastriot Shatrit dhe kompanisë së tij “Kas Foods”, e cila tashmë për të tretin vit me radhë është partner zyrtar i klubit, raporton PrizrenPress.
Nga klubi kanë shprehur mirënjohje të veçantë për këtë partneritet të qëndrueshëm, duke theksuar se përkrahja e “Kas Foods” është një forcë shtesë në rrugëtimin e ekipit drejt arritjes së objektivave të reja në sezonin që po afron.
Fanellat e reja do të jenë në dispozicion për lojtarët dhe tifozët në ndeshjet e ardhshme, duke e bërë këtë prezantim një moment të veçantë për historinë e klubit./PrizrenPress.com
