26.9 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
type here...

FokusSport

Me kërkesë të avokatit ndërpritet gjykimi në rastin “Kobra”

By admin

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, këtë të premte, me kërkesë të mbrojtësit të të akuzuarit Dibran Hoxha, avokatit Florent Latifaj, është ndërprerë gjykimi në rastin “Kobra”.

Në këtë çështje, Dibran Hoxhaj, i njohur si “Koba”, dhe katër të akuzuarit tjerë – Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku dhe Jesmir Badalli – akuzohen për vrasjen e V.C., më 3 janar 2023 në lokalin “Kobra City” në Prizren, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kujtim Krasniqi, njoftoi palët se avokati Latifaj kishte propozuar rikonstruktimin e vendit të ngjarjes. Trupi gjykues e refuzoi këtë propozim, duke arsyetuar se rikonstruktimi mund të bëhet vetëm kur ka paqartësi të veçanta.

Gjithashtu, avokati Latifaj kërkoi ndërprerjen e seancës, duke thënë se i mbrojturi i tij nuk ishte i gatshëm për të dhënë mbrojtjen dhe kishte nevojë për konsultim lidhur me paraqitjen e mbrojtjes.

Duke qenë se asnjëri nga të akuzuarit nuk ishte i gatshëm për të dhënë mbrojtjen e tyre në këtë seancë, trupi gjykues, i kryesuar nga gjyqtari Krasniqi, ndërpreu seancën për të vazhduar një ditë tjetër, në respekt të të drejtave ligjore dhe kushtetuese të të akuzuarve.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 20 shkurt 2024, ka ngritur aktauzë kundër Dibran Hoxhajt i njohur si “Kobra” dhe Roland Susurit, Arben Vezajt, Burim Mazrekut dhe Jesmir Badallit, për vrasjen e shtetasit të Shqipërisë në Prizren më 3 janar 2023.

Në aktakuzën e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, “Kobra”, akuzohet se më 3 janar 2023, në ora 4:10, në afërsi të lokalit të tij “Kobra City”, në magjistralen Prizren-Zhur, me dashje ka privuar nga jeta V.C,  duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve R.T (Sh) dhe A.B.

Deri të rasti, sipas aktakuzës së Prokurorisë kishte ardhur pasi të dëmtuarit nuk ishin pajtuar me faturën e lartë në lokal, duke filluar kështu një zënkë me punëtorët e lokalit./BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni, qyteti që po e humb kujtesën dhe hijeshinë
Next article
Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Më Shumë

Lajme

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Vaksina universale stimilon sistemin imunitar për të shkatërruar çdo tumor, duke hapur mundësi të reja në trajtimin e kancerit Shkencëtarët kanë arritur një përparim të...
Lajme

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Komuna e Malishevës, në bashkëpunim me programin Integra (GIZ), ka nënshkruar marrëveshje me 11 biznese të reja, të cilat do të përfitojnë mbështetje financiare...

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Valentin Serebe rrëmben çmimin ‘Ylli i Javës’

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Vendoset gurthemeli i stadiumit të ri në Suharekë

Ndryshon orari i reduktimeve të ujit në Prizren

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne