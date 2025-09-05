27 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

By admin

Për tri ditë me radhë, Rahoveci shndërrohet në kryeqytetin e verës dhe rrushit me edicionin e ri të Hardh Fest 2025.

Ngjarje arti, aktivitete tradicionale dhe shije unike të rrushit, verës dhe rakisë së Rahovecit do ta bëjnë këtë fundjavë të paharrueshme për vizitorët nga vendi dhe jashtë, raporton PrizrenPress.

Rahoveci ju pret me rrush e verë!

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren
Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Në qytetin vreshtar të Rahovecit nesër fillon festivali “Hardh Fest”. Nën moton “Për kokërr t’qefit!”, festivali synon të mbledhë mijëra vizitorë vendorë e të...
Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

FC Prizreni ka njoftuar dy përforcime të rëndësishme për sezonin e ri, duke forcuar repartin e mbrojtjes dhe sulmit. Në mbrojtje është bashkuar Nue Nreca,...

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

Kosova në rrezik

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Ndryshon orari i reduktimeve të ujit në Prizren

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare regjisori i shquar, Dhimitër Anagnosti

Bashkimi nis përgatitjet me fitore ndaj Podgoricës

