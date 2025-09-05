27 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
FokusSiguri

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

By admin

Për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, ka thënë se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:50.

“Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë njësitet e nevojshme policore dhe ekipi i ndihmës së shpejtë, ku nga personeli mjekësor është konstatuar vdekja e dy personave të rritur (një femër dhe një mashkull), ndërsa dy persona të tjerë janë dërguar për trajtim mjekësor”, ka thënë Elezaj.

Në konsultim me Prokurorin e Shtetit, trupat e viktimave dërgohen  për ekzaminim mjeko-ligjor. /Klankosova.tv

