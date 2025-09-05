Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka bërë të ditur sot se fermerët do të përfitojnë mbështetje më të madhe financiare për prodhimin e qumështit.
Sipas tij, këtë vit komuna ka rritur subvencionin në 0.04 euro për çdo litër qumësht të dorëzuar në pikat grumbulluese, ndërsa ka paralajmëruar se vitin e ardhshëm kjo mbështetje do të rritet në 0.05 euro për litër, raporton PrizrenPress.
“Ky është një zotim i yni për të vlerësuar mundin e palodhshëm të fermerëve tanë, që mban gjallë jetën në fshat dhe ekonominë tonë në përgjithësi”, deklaroi Kastrati.
Ai tha se fermerët përbëjnë shtyllën kryesore të zhvillimit të komunës dhe se përkushtimi i tyre do të mbetet prioritet i institucioneve lokale./PrizrenPress.com
