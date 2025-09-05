19.6 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
Lajme

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

By admin

Një rast i kanosjes me armë zjarri është zbuluar në Prizren, ku Policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë një person që ishte në kërkim.

Sinjali mëson se i dyshuari është L. Sh,  i cili më 18 gusht kishte kanosur një grua, E.H’, duke ekspozuar armën në filialin e institucionit mikro-financiar “Finca” në Prizren.

Pas hetimeve, njësitet policore kanë arritur ta lokalizojnë të dyshuarin. Gjatë kontrollit trupor tek ai është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë e tipit CZ dhe 30 fishekë.

I dyshuari është marrë në pyetje në prani të avokatit mbrojtës dhe është ballafaquar me veprën penale që i ngarkohet.

Për rastin është njoftuar Prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar që procedura të vazhdojë në mënyrë të rregullt.

Ndaj të dyshuarit është iniciuar hetim për veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Kanosje”.

