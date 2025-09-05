19.6 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
Lajme

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi sot në fshatin Astrazup, ku humbën jetën dy persona nga Komuna e Rahovecit dhe u plagosën dy të tjerë.

Në një njoftim publik, Kastrati shprehu ngushëllimet më të sinqerta për familjet Popaj nga Fortesa dhe Krasniqi nga Krusha, që humbën më të dashurit e tyre në këtë ngjarje të rëndë.

Ai gjithashtu uroi shërim të shpejtë për të lënduarit dhe tha se Komuna e Malishevës qëndron pranë familjeve në këto momente të dhimbshme.

