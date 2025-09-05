19.6 C
Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Kandidati me numrin 20 në fletëvotimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka theksuar nevojën urgjente për funksionalizimin e plotë të Qendrave të Mjekësisë Familjare (QMF) në fshatrat Romajë, Gjonaj, Zhur, Reçan, Korishë dhe Piranë.

Sipas Kabashit, këto qendra aktualisht po e luajnë rolin e Ambulancave të Mjekësisë Familjare (AMF), por me qeverisjen e LDK-së, ato do të rikthehen në funksionin e tyre bazë, duke ofruar shërbime të plota me dy ndërrime.

“QMF-të duhet të jenë funksionale 24 orë, me staf të mjaftueshëm dhe të përgjegjshëm. Ne do të sigurojmë shërbime cilësore në mjekësinë familjare, stomatologji, laborator, si dhe do të krijojmë kushte për shërbime shtesë pediatrike, gjinekologjike dhe interniste,” deklaroi Kabashi.

Ai shtoi se një sistem shëndetësor i decentralizuar dhe i fuqizuar në nivel lokal është thelbësor për mirëqenien e qytetarëve të komunës.

“Shëndetësia nuk duhet të jetë privilegj urban. Me planifikim të kujdesshëm, rritje të stafit dhe hapësira adekuate, do të garantojmë qasje të barabartë në shërbime për të gjithë banorët e Prizrenit,” u shpreh ai

?? Voto #20 – Dr. Fejzë Kabashi, LDK për Kuvendin Komunal të Prizreni

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro
Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

