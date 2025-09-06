27.2 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
Sport

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

By admin

Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur të marrë rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Dardanët u mposhtën nga Zvicra me rezultat 4:0 në ndeshjen e zhvilluar të premten mbrëma në stadiumin “St. Jakob Park” të Basel-it.

Takimi nisi me entuziazëm të madh nga futbollistët dhe tifozët tanë, të cilët kishin mbushur gjysmën e stadiumit, duke i dhënë ngjyrë dhe atmosferë të veçantë kësaj sfide. Megjithatë, në fushë epërsia ishte në anën e vendasve. Zvicra, e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka, shfaqi nivel të lartë loje dhe shfrytëzoi në maksimum çdo hapësirë në mbrojtjen tonë.

Seria e golave nisi në minutën e 22-të, kur Manuel Akanji shënoi me kokë pas një goditjeje nga këndi. Vetëm tre minuta më pas, Breel Embolo dyfishoi epërsinë, ndërsa Silvan Widmer realizoi golin e tretë në minutën e 39-të. Embolo sërish u gjend në qendër të vëmendjes duke shënuar golin e katërt në fund të pjesës së parë (45’), duke e mbyllur ndeshjen praktikisht pas 45 minutave.

Në pjesën e dytë, përzgjedhësi Franco Foda bëri disa ndryshime në përbërje, ndërsa Kosova u tregua më aktive, por pa arritur të krijojë raste konkrete për gol. Zvicra uli ritmin dhe menaxhoi rezultatin, duke ruajtur avantazhin e lartë deri në fund.

Në këtë ndeshje debutoi edhe mesfushori Leon Avdullahu, i cili iu bashkua Dardanëve ditë më parë.

Pas kësaj humbjeje, Kosova do të kërkojë reagim të hënën, kur në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë pret Suedinë, në ndeshjen e dytë të kësaj fushate kualifikuese.

Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin
Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

