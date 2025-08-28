Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Një 32-vjeçar nga Kosova është vënë në pranga nga Policia Kufitare në pikën e kalimit kufitar në Morinë, pasi u kap në flagrancë duke tentuar të kalonte kufirin me një sasi lënde narkotike të dyshuar Cannabis Sativa.
Gjatë kontrollit fizik të bagazheve, në çantën e pasagjerit u zbulua një sasi lënde narkotike e dyshuar Cannabis Sativa, e cila u sekuestrua menjëherë si provë materiale, thotë Policia e Shqipërisë.
