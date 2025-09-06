27.8 C
Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ka ndaluar në pikëkalimin kufitar të Morinës shtetasin e Kosovës, S.M. (27), ndaj të cilit kishte urdhërarrest ndërkombëtar.

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se gjykatat lokale të Munihut në Gjermani kishin lëshuar urdhërarrest ndërkombëtar për 27-vjeçarin, që dyshohet se ka kryer veprën penale “mashtrim”.

Ai do të ekstradohet në Gjermani.

“Si rezultat i kontrolleve dhe verifikimeve të imtësishme në hyrje/dalje, me objektiva goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe ndalimin e shtetasve të shpallur në kërkim, të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, shërbimet e Policisë Kufitare të Morinës, në bashkëpunim me shërbimet e DVP Kukës, ndaluan në hyrje shtetasin kosovar S. M., 27 vjeç, banues në Kosovë. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me partnerët gjermanë, nëpërmjet Interpol Tiranës, rezultoi se ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata lokale e Munihut kishte nxjerrë ndaj tij urdhër-arrest ndërkombëtar, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi”, me maksimum dënimi deri në 10 vjet burg. Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Gjermani, vijon procedurat për ekstradimin e 27-vjeçarit”, ka njoftuar Policia e Shtetit.

