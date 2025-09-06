Liria mposht KEK-un në Prizren

Liria ka shënuar fitore të rëndësishme në kuadër të javës së pestë të kampionatit, duke triumfuar ndaj KEK-ut me rezultat 2:0 në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.
Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me vendosmëri, duke kaluar në epërsi që në pjesën e parë me golin e Fitim Susurit. Në fraksionin e dytë, Liria e vulosi fitoren me golin e Silvio Zogajt, i cili u asistua nga Liridon Fetahaj.
Me këtë fitore, Liria vazhdon të mbajë hapin në garën e kampionatit, duke marrë tri pikë të rëndësishme para tifozëve vendas./PrizrenPress.com
