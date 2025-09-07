Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

Një mosmarrëveshje familjare në Rahovec ka përfunduar me arrestimin e babë e birit.
Policia njofton se rasti është raportuar mbrëmë, rreth orës 17:25, në rrugën “Gzim Hamza”, ku një debat verbal mes S.K. (44 vjeç) dhe djalit të tij 17-vjeçar është shndërruar në përleshje fizike.
Nga përplasja, i mituri ka marrë lëndime të lehta dhe është trajtuar në QKMF Rahovec. Pas ndërhyrjes së policisë, me urdhër të prokurorit, babai u dërgua në mbajtje për 48 orë, ndërsa djali i tij në ndalim 24 orësh.
Hetimet për rastin janë ende në zhvillim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren