19.9 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

By admin

Një mosmarrëveshje familjare në Rahovec ka përfunduar me arrestimin e babë e birit.

Policia njofton se rasti është raportuar mbrëmë, rreth orës 17:25, në rrugën “Gzim Hamza”, ku një debat verbal mes S.K. (44 vjeç) dhe djalit të tij 17-vjeçar është shndërruar në përleshje fizike.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Nga përplasja, i mituri ka marrë lëndime të lehta dhe është trajtuar në QKMF Rahovec. Pas ndërhyrjes së policisë, me urdhër të prokurorit, babai u dërgua në mbajtje për 48 orë, ndërsa djali i tij në ndalim 24 orësh.

Hetimet për rastin janë ende në zhvillim.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malisheva organizon homazhe dhe zbulim pllake përkujtimore për Hajdin Berishën

Më Shumë

Fokus

Fatmir Limaj në Prizren – NISMA forcon strukturat dhe nis përgatitjet për zgjedhje

Dje, në zyrën e degës së Nisma Socialdemokrate në Prizren u zhvillua një takim i veçantë me pjesëmarrjen e kryetarit të partisë, Fatmir Limaj. Sipas...
Lajme

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Një pjesë e madhe e kosovarëve janë duke lënë vendin e tyre për të shkuar në shtetet e Perëndimit. Në mesin e këtyre qytetarëve janë...

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Kurti për kompaninë ‘Fe Plast’ në Prizren: Shembull i biznesit që ndërton besim dhe zhvillim

Alltan Gjinaj nga Hasi financoi shkollimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan

Prizren/ Kryeministri Kurti mori pjesë në shënimin e Ditës së Aronisë Organike

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne