Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

By admin

Një burrë është gjetur pa shenja jete të shtunën në banesën e tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Dragash dhe u iniciua si “Hetim i vdekjes”.

“Raportohet se në banesën e tij është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në njoftim.

