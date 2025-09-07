28 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

By admin

Një burrë është arrestuar në Malishevë, nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kishte kanosur nënën e tij.

I njëjti, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kanosë nënën e tij, viktimën femër kosovar. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.

Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët
Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

