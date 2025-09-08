Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

Këtë vit, do të mbahet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në qytetin e Suharekës.Nga data 08 deri më 12 shtator, mbrëmjet duhet t’i rezervoni për t’i duartrokitur fort pesë shfaqjet e mrekullueshme që do të shfaqen aty.
Festivali i Teatrove do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyqi” në Suharekë.Ky festival tash e gjashtë vite është bërë traditë e qytetit, duke mbledhur artistë vendorë për të luajtur shfaqje të përzgjedhura me kujdes nga ekipi i festivalit.
