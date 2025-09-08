26.5 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
type here...

FokusKulture

Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

By admin

Këtë vit, do të mbahet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në qytetin e Suharekës.Nga data 08 deri më 12 shtator, mbrëmjet duhet t’i rezervoni për t’i duartrokitur fort pesë shfaqjet e mrekullueshme që do të shfaqen aty.

Festivali i Teatrove do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyqi” në Suharekë.Ky festival tash e gjashtë vite është bërë traditë e qytetit, duke mbledhur artistë vendorë për të luajtur shfaqje të përzgjedhura me kujdes nga ekipi i festivalit.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gruaja në Rahovec denoncon burrin për dhunë psikologjike – arrestohet i dehur
Next article
37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

Një burrë është gjetur pa shenja jete të shtunën në banesën e tij. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Dragash dhe...
Fokus

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Dy persona kanë vdekur si pasojë e aksidentit që ka ndodhur në fshatin Astrazup të Malishevës, të premten. Për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës...

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

SBAShK-u i shqetësuar për mungesën e librave – nuk përjashton grevat

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët

Alltan Gjinaj nga Hasi financoi shkollimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi

Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne