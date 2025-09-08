27.4 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
type here...

Kulture

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec

By admin

Në kuadër të atmosferës festive të “Festës së Vjeljes së Rrushit” në Rahovec, Klubi letrar “Xhevdet Bajraj” organizoi një aktivitet kulturor me rastin e prezantimit të opusit krijues të shkrimtarit dhe romancierit të njohur, Hamit Gurguri.

Ngjarja u mbajt në kompleksin historik “Maja e Shkodranit”, një vend simbolik që lidhet ngushtë me tematikën e romanit të Gurgurit “Nusja e plakut”. Ky roman trajton temën e luftës për çlirimin e Kosovës, me fokus të veçantë komunën e Rahovecit dhe fshatin Xerxë, si dhe përkujton heroin Arian Brahimi (Shkodrani), i cili ra dëshmor në këtë vend.

Në prezantim morën pjesë figura të njohura të letrave shqipe, përfshirë Prof. dr. Besim Muhadrin, shkrimtarët Hysen Berisha dhe Qemajl Krasniqi, si dhe Bardh Nëngurrën, sekretar i Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptarë në Norvegji, i cili ndau kujtime personale për autorin.

Gjatë fjalimeve, u theksuan aspekte të rëndësishme të krijimtarisë së pasur të Gurgurit. Prof. dr. Muhadri analizoi romanin “Himni i Shotës”, ndërsa Hysen Berisha – në cilësinë edhe të nënkryetarit të Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptarë “Nëna Tereza” në Norvegji – u ndal në romanin “Enigmë mërgimi”. Një vështrim kritik mbi romanin “Nusja e plakut” ofroi edhe shkrimtari Qemajl Krasniqi.

Në fjalën e tij, autori Hamit Gurguri falënderoi Klubin letrar “Xhevdet Bajraj” për mikpritjen dhe theksoi rëndësinë e veçantë që ka për të vendi ku u zhvillua aktiviteti, si burim frymëzimi dhe përkujtimi. Ai vlerësoi gjithashtu Suedinë, vendin ku jeton prej vitesh, për mundësitë që i ka dhënë për të krijuar dhe për të dëshmuar historinë dhe përpjekjet e shqiptarëve për mbijetesë.

Me një krijimtari që përfshin mbi tetëdhjetë vepra letrare, studimore dhe përkthime, Hamit Gurguri mbetet një ndër emrat më të përkushtuar në fushën e letërsisë dhe studimeve kulturore shqiptare.

Në përmbyllje të aktivitetit, autori dhuroi disa nga veprat e tij për Bibliotekën Komunale “Sulejman Krasniqi” në Rahovec./PrizrenPress.com

Marketing

Previous article
37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Next article
Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Më Shumë

Opinione

Kosova në rrezik

Behxhet Sh. SHALA – BAJGORA Kush do të luftojë: Qytetarët e Kosovës qe pesë vite po përballen me rrezikun e luftës me Serbinë. Këtë tregim...
Lajme

Prizreni nderon dëshmorët e Vërrinit: Homazhe tek lapidarët e heronjve të luftës

Sot u zhvilluan homazhe përkujtimore me rastin e Epopesë së Vërrinit. Nënkryetari i Komnunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, kryesuesja e Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi,...

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Hardh Fest 2025 mbyllet me sukses, Rahoveci kryeqendra e festës së rrushit

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Malisheva organizon homazhe dhe zbulim pllake përkujtimore për Hajdin Berishën

Valentin Serebe rrëmben çmimin ‘Ylli i Javës’

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne