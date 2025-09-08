Rreth 60 mijë vetë në Hardh Fest – Policia garantoi rendin gjatë festivalit në Rahovec

Nga data 05 deri më 07 shtator 2025, në Bërnjakë – Rahovec u zhvillua Festivali i Rrushit, Verës dhe Kulturës, “Hardh Fest 2025”. Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ndërmori të gjithë hapat e nevojshëm për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të festivalit, raporton PrizrenPress.
Në kuadër të këtij angazhimi, njësitet policore ishin të pranishme fizikisht dhe në gatishmëri për të ndërmarrë masat e nevojshme për ruajtjen dhe monitorimin e rendit publik, parandalimin e sjelljeve asociale dhe të paligjshme, sigurimin e hapësirës, rregullimin dhe kontrollin e komunikacionit rrugor, si dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve operative dhe hetimore, gjithnjë në koordinim të plotë me shërbimet emergjente mjekësore dhe zjarrfikësit.
Duke pasur parasysh numrin e madh të pjesëmarrësve, rreth 60 mijë qytetarë vendorë dhe të huaj, përfshirë delegacione, organizatorë dhe artistë nga brenda dhe jashtë vendit, Policia e Kosovës shpreh mirënjohje dhe falënderim për bashkëpunimin dhe frymën pozitive të pjesëmarrësve.
“Përkushtimi dhe respektimi i udhëzimeve nga ana e tyre ka mundësuar që ‘Hardh Fest 2025’ të zhvillohet si një ngjarje e sigurt, e qetë dhe e paharrueshme për të gjithë”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës./PrizrenPress.com
