9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

By admin

Në zgjedhjet e 12 tetorit, Flora Sinani garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 9 në fletëvotim, si pjesë e listës së partisë GUXO.

Ajo nuk hyn në politikë për privilegje, por për përgjegjësi.

Në Kuvendin Komunal, Flora do të jetë zëri i atyre që shpesh mbeten pa zë — i punëtorëve, i grave, i familjeve që kërkojnë shërbime më të mira dhe vendime më të ndershme.

“Nuk dua të flas në emër të qytetarëve — dua që ata të flasin, dhe unë të veproj,” thotë Flora.

Flora nuk është thjesht një kandidate — ajo është një grua që ka jetuar sfidat e qytetit. Si infermiere në lagjen “Arbanë” dhe nënë e dy fëmijëve, ajo e njeh nga afër përditshmërinë e qytetarëve dhe sfidat që ata përballojnë çdo ditë.

Voto Flora Sinani – për një Prizren ku politika nuk është larg njerëzve, por në shërbim të tyre.
Numri 9 – GUXO të zgjedhësh ndershmërinë, guximin dhe përfaqësimin e vërtetë.

Rreth 60 mijë vetë në Hardh Fest – Policia garantoi rendin gjatë festivalit në Rahovec
20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren

