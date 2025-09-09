30.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

By admin

Një burrë kosovar është arrestuar mbrëmjen e djeshme në Rahovec pasi dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka sulmuar bashkëshorten e tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:50, raporton PrizrenPress.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që dyshohet se i njëjti nën ndikim të alkoolit ka sulmuar viktimen femër kosovare. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të PK-së.

Rasti vazhdon të hetohet nga organet kompetente./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren
Next article
Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

Më Shumë

Fokus

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Dy persona kanë vdekur si pasojë e aksidentit që ka ndodhur në fshatin Astrazup të Malishevës, të premten. Për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës...
Fokus

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

Kryetarja e Gjykatës, Shpresa Emra, dhe U.D. Administratorja, Shpresa Kryeziu, kanë pritur në takim dy zyrtarët e rinj, Durim Kërhanaj – Udhëheqës i Zyrës...

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

“I njoh do alamet idiota” i Jurij Hudolinit prezantohet në Rahovec

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

Uji është i pijshëm në Prizren

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Grapeland ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

Liria mposht KEK-un në Prizren

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne