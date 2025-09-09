30.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

By admin

Komuna e Rahovecit po finalizon punimet në projektin e financuar nga Bashkimi Evropian, “Be Clean, Be Green”, për ndërtimin dhe instalimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale të komunës: Pataqan i Epërm, Retijë, Polluzhë, Pataqan i Poshtëm, Pastasel dhe Lagjja 1 – Rahovec, raporton PrizrenPress.

Më shumë se 3,500 banorë do të përfitojnë nga ky sistem modern dhe i sigurt për trajtimin e ujërave të zeza. Projekti synon përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare dhe mbrojtjen e mjedisit, duke kontribuar në: Reduktimin e ndotjes së ujërave nëntokësore dhe tokës bujqësore, mbrojtjen e shëndetit publik, eliminimin e derdhjes së ujërave të zeza në natyrë, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare për komunitetin dhe përmbushjen e SDG 6 – Ujë i pastër dhe kanalizim.

“Ky projekt do të sigurojë një sistem modern për trajtimin e ujërave të zeza, duke përmirësuar cilësinë e jetës së mbi 3,500 banorëve dhe duke mbrojtur mjedisin tonë. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë dhe institucionet lokale është kyç për suksesin e këtij projekti”, thuhet në njoftimin e komunës.

Projekti zbatohet në partneritet me Komunën e Haraqinës (Maqedonia e Veriut), Green Art Center dhe CUIC, me financim nga Bashkimi Evropian./PrizrenPress.com

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec
Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

