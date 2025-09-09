30.7 C
Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

By admin

Komuna e Dragashit njofton qytetarët se nga data 01.08.2025 ka nisur mbulimi i shpenzimeve të energjisë elektrike për pompat e ujit në të gjitha fshatrat që furnizohen me ujë të pijshëm, raporton PrizrenPress.

Në njoftimin e tij, kryetari i komunës, Bexhet Xheladini thekson: “Ftojmë nga përfaqësuesit apo personat përgjegjës për menaxhimin e këtyre sistemeve që të dorëzojnë në Komunë kërkesën zyrtare për mbulimin e shpenzimeve, e cila duhet të përfshijë: kërkesën, dokumentacionin e orës dhe dëshmi se pagesat e mëparshme janë të kryera dhe nuk ka borxhe”.

Deri më tani, kërkesat janë dorëzuar nga fshatrat Zgatari, Brruti dhe Kërsteci. Kryetari fton edhe fshatrat e tjerë që të veprojnë njësoj për të përfituar këtë lehtësim./PrizrenPress.com

