Emin Bajrami largohet nga Rahoveci pas tre barazimeve radhazi

By admin

Trajneri Emin Bajrami ka njoftuar largimin e tij nga drejtimi i klubit Rahoveci, pas tre ndeshjeve të para të sezonit që përfunduan me barazime, raporton PrizrenPress.

“Pas tri ndeshjeve të zhvilluara dhe po aq barazime, me marrëveshje të dyanshme kam vendosur të largohem nga klubi i Rahovecit. Falënderoj të gjithë lojtarët për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë. Po ashtu, falënderoj presidentin Shpend Bajra për angazhimin dhe përkrahjen maksimale. Klubit të Rahovecit i uroj shumë sukses në vazhdimësi”, ka deklaruar trajneri Bajrami.

Klubi tashmë po shqyrton opsionet për emërimin e një trajneri të ri për vazhdimin e sezonit./PrizrenPress.com

