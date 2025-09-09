21.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
Sport

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

By admin

Klubi i Hendbollit Rahoveci ka bërë një përforcim të rëndësishëm në prag të sezonit të ri, duke zyrtarizuar transferimin e hendbollistit të njohur të kombëtares së Kosovës, Lulzim Shabani, raporton PrizrenPress.

Shabani, i cili është ndër lojtarët më të spikatur të Superligës, vjen pas një karriere të suksesshme ku ka fituar trofe me disa skuadra, përfshirë Trepçën dhe Kastriotin.

Përvoja dhe kualiteti i tij pritet të jenë një shtesë e madhe për skuadrën rahovecase./PrizrenPress.com

Emin Bajrami largohet nga Rahoveci pas tre barazimeve radhazi
Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

