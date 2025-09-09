21.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

FokusKulture

Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

By admin

Ministri në detyrë i Kulturës, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se në kalanë e Kastërcit në Suharekë po zhvillohen gërmime arkeologjike për dokumentimin e plotë të bazilikës paleokristiane, gërmime që thotë se po bëhen nën drejtimin e arkeologut, Berat Ademi nga Instituti Arkeologjik i Kosovës.

“Fragmente qeramike, xhami, afreska dhe tjegulla me mbishkrim dëshmojnë se bazilika është ndërtuar në fillim të shekullit VI. Pas shkatërrimit nga dyndjet sllave, ajo u shndërrua në hapësirë varrimi, ku janë identifikuar rreth 80 varre”, ka shkruar ministri në detyrë.

Ai thotë se, krahas gërmimeve, në kompleksin e objekteve po zhvillohen edhe punime konservuese e restauruese, për të ruajtur trashëgiminë e rrallë dhe për ta kthyer në vlerë për turizmin kulturor./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit
Next article
Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Sport

Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

Përfaqësuesja e Kosovës ka shënuar fitore historike, duke mposhtur Suedinë me rezultat 2:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”. Elvis Rexhbecaj zhbllokoi sfidën në minutën e 26-të...
Fokus

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Gjykata Themelore në Prizren ua ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për nga një muaj ish-drejtorit të Policisë në Prizren, Nexhmi Krasniqi- aktualisht drejtor...

Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

SBAShK-u i shqetësuar për mungesën e librave – nuk përjashton grevat

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne