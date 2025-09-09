Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Prizren, ku një 71-vjeçar ka humbur jetën afër mureve të Kalasë së qytetit.
Burime të Sinjalit bëjnë të ditur se viktima është M.K, rreth 71–vjeçar. Sipas dëshmitarit, ai kishte dëgjuar një rënkim nga drejtimi i kalasë dhe më pas kishte parë një person të varur në hekurat rrethues, i cili në një moment ishte rrëzuar në tokë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë patrullat policore dhe ekipi mjekësor, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
