18.8 C
Prizren
E mërkurë, 10 Shtator, 2025
type here...

Sport

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

By admin

Në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, Kombëtarja e Shqipërisë mundi Letoninë me rezultatin 1-0, duke ruajtur shpresat për kualifikimin në Botërorin 2026.

Në minutën e 25-të, Kristjan Asllani shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, duke i dhënë Shqipërisë avantazhin e kërkuar. Ky ishte goli i tij i dytë në dy ndeshje radhazi kundër Letonisë, pas barazimit 1-1 në Riga në qershor.

Gjatë gjithë ndeshjes, kuqezinjtë dominuan lojën me posedim të topit dhe mundësi shënimi. Në minutën e 31-të, Asllani goditi mbi traversë nga një pozicion i favorshëm. Po ashtu, në minutën e 30-të, Hysaj asistoi për Manajn, por goditja e këtij të fundit kaloi ngjitur me shtyllën pingule.

Letonia krijoi mundësinë e parë për shënim në minutën e 44-t, kur Jurkovskis goditi me kokë, por topi kaloi jashtë kuadratit.

Kjo fitore e çon Shqipërinë në 5 pikë pas 4 ndeshjesh, duke e renditur atë në vendin e tretë të Grupit K, pas Anglisë dhe Serbisë. Në ndeshjen e ardhshme, Shqipëria do të përballet me Serbinë në Beograd, një sfidë vendimtare për pozitat e kualifikimit.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Në zgjedhjet e 12 tetorit, Flora Sinani garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 9 në fletëvotim, si pjesë e listës së partisë...
Kulture

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

Në ambientet e shkollës fillore “Motrat Qiriazi” në Prizren, prindër dhe nxënës të komuniteteve turk dhe boshnjak shprehën pakënaqësi për mungesën e përfaqësuesve të...

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi kritikon mungesën e stafit për autoambulancat në Gjonaj dhe Zhur

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Uji është i pijshëm në Prizren

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne